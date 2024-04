Omicidio Saman | l’esecutrice potrebbe essere stata la madre Perché è stata uccisa | le motivazioni della sentenza

(Di martedì 30 aprile 2024) “Gli imputati Abbas Shabbar e Shaheen Nazia” hanno “letteralmente accompagnato la figliaa morire”. E non “si esclude che sia” lamateriale”. E’ quanto si legge nelle oltre 600 pagine delleCorte di assise di Reggio Emilia che motiva le responsabilità del padre ediAbbas, la giovane pachistana assassinata a Novellara nella notte tra il 30 aprile e l’1 maggio del 2021. Entrambi i genitori sono condannati all’ergastolo. I giudici hanno condannato anche lo zio a 16 anni.Abbas non èper il no alle nozze combinate. «Se ...

AGI - "Se vi e' un dato che l'istruttoria e la dialettica processuale - le uniche deputate a farlo - hanno consentito di chiarire e' che Saman Abbas non e' stata uccisa per essersi opposta a un matrimonio combinato/ forzato". Lo scrivono i giudici della corte d'assise di Reggio Emilia nelle ... Continua a leggere>>

Secondo i giudici della Corte di assise di Reggio Emilia non è da escludere che a uccidere la 18enne di origini pakistane sia stata proprio la madre. L’ Omicidio di Saman Abbas – Ilcorrieredellacittà.com L’idea di uccidere la ragazza sarebbe maturata la sera stessa dell’ Omicidio , per il perdurare ... Continua a leggere>>

saman Abbas, i giudici: «Non è stata uccisa per avere rifiutato il matrimonio combinato» - La Corte di Assise di Reggio Emilia ha motivato la sentenza con cui, a dicembre, ha condannato all'ergastolo il padre e la madre della ragazza, e a 16 anni lo zio ...

Continua a leggere>>

saman Abbas "non fu uccisa per il no alle nozze combinate. Potrebbe essere stata la madre" - "Se vi è un dato che l'istruttoria e la dialettica processuale - le uniche deputate a farlo - hanno consentito di chiarire è che saman Abbas non è stata uccisa per essersi opposta a un matrimonio ...

Continua a leggere>>

saman Abbas, le motivazioni della condanna: “Non escluso che a ucciderla sia stata madre” - La Corte d'assise di Reggio Emilia ha depositato le motivazioni della sentenza che ha condannato all'ergastolo i genitori di saman Abbas (Shabbar Abbas e ...

Continua a leggere>>