Nuove accuse contro Toti | 95 mila euro dalle ditte di rifiuti Lui si difende | Nessuna tangente

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il presidente della Regione Liguria, Giovanni, ha ribadito la sua decisione di non dimettersi durante una conversazione con il suo avvocato Stefano Savi, presso la residenza di Ameglia dove si trova agli arresti domiciliari. Nel frattempo, l’inchiesta sulla corruzione nella regione si sta concentrando sul flusso di denaro provenienteaziende operanti nel settore dei, da cui si ipotizza che il governatore abbia ricevuto 195in quattro anni. Nonostante Fratelli d’Italia abbia deciso di posticipare di almeno un mese la richiesta di dimissioni di, si sta creando nella maggioranza un clima di tensione crescente, con il coinvolgimento della Lega. Stando infatti a quanto emersoindagini, infatti, ci sarebbero due bonifici da 15 ...

