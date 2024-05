Corruzione | Pd Liguria - Toti si dimetta e nuove elezioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) "Quanto emerso dalle indagini dell'inchiesta certifica un modo disgustoso di fare politica, volta solo alla gestione e alla spartizione del potere. La magistratura farà il suo corso rispetto alle singole responsabilità penali, oggi però si deve chiudere la stagione del centrodestra insie ci siano subito". Lo chiede in una nota il Partito Democratico della. "In questi anni il Partito Democratico a tutti i livelli ha denunciato i danni e le conseguenze che questa gestione della politica ha causato alla sanità, al lavoro, alle infrastrutture, ai servizi sociali - scrive ancora il Pd dellain una nota -. Certe politiche clientelari hanno minato un'economia basilare per la. Quanto emerge ...