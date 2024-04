Fondazione Dalmine | la cultura industriale fa scuola - tre giorni per scoprire la nuova sede

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 aprile 2024)ETS (Ente Terzo Settore) ha inaugurato giovedì 18 aprile la sua. Una festa memorabile che annuncia una tredi porte aperte in programma il 19, 20 e 21 aprile. Nellale pareti si fanno di vetro e interno ed esterno vivono in un connubio di luce, lasciando che robot e natura si guardino, riducendo il confine tra storia e futuro. Quello che era un edificio di inizio Novecento, tipico di una Company Town, diventa oggetto di un restauro architettonico fra i più innovativi ed eco-sostenibili d’Italia e rinasce con unaidea, più moderna e tecnologica, per diventare la casa di unache sa cogliere le trasformazioni della società ...