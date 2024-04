La nuova vita degli ulivi inizia alla scuola “Parentucelli Arzelà” di Sarzana

Llama 3 diventa più potente e resta open source. il modello sarà aggiunto a Meta AI, il chatbot disponibile su Facebook , Instagram , WhatsApp e Messenger. Per l'Italia c'è un solo problema: non ... (fanpage)

Nuova vita per la storica tramvia dei Castelli Romani: la Regione Lazio realizzerà un Centro Multifunzionale nel Comune di Castel Gandolfo. Interni nel progetto per il Centro Multifunzionale dei ... (ilcorrieredellacitta)

Fiat 500 1.0 Hybrid Dolcevita my 20 nuova a Cuneo - Prove | Come va la Fiat nuova 500 elettrica C’è solo un modo per scoprirlo: provarla - davvero. Perché raccontare un’auto è semplice. Ma giudicarla, in maniera oggettiva, è tutto un altro discorso.automoto

L’insicurezza come necessità vitale: una nuova prospettiva nel libro di Mirko Nistoro - Nella società contemporanea, l'ansia per la sicurezza pervade ogni aspetto della nostra vita, spingendoci verso una ricerca incessante di pace e quiete. Tuttavia, il filosofo Mirko Nistoro, nel suo ul ...laltrapagina