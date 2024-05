Nube di cloro dalla piscina - 150 studenti intossicati

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 9 maggio 2024) AGI - Circa 150 ragazzi sono rimastiquesta mattina a Guastalla, nel Reggiano, a causa di unatossica che si è sprigionata in una. Secondo quanto appreso, l'impianto sorge vicino ad alcune scuole del paese. Diversi giovanissimi sono stati ricoverati al pronto soccorso. L'incidente sarebbe da ricondursi ad una miscelazione trae un'altra sostanza. Le indagini sono in corso; molti ragazzi sono già rientrati in classe.