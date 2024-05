Guastalla | centinaia di studenti intossicati dalla nube di cloro sprigionati dalla piscina

(Di giovedì 9 maggio 2024) All’improvviso attacchi di tosse, lacrimazione degli occhi, difficoltà a respirare e altri malesseri allarmanti. Le vittime sono 150di, in provincia di Reggio Emilia. A causare le intossicazioni che hanno costretto al ricovero in ospedale i ragazzi è stata unadiche è stata sprigionata stamattina, quando le classi già avevano avviato le lezioni, dalle piscine private. Gli impianti si sono vicini agli istituti superiori Russel e Carraro, frequentati da 2mila, che sono stati evacuati. Una parte degliè ricoverata nel pronto soccorso di, altri gruppi negli ospedali di Reggio Emilia e Montecchio. Fortunatamente, secondo quel che finora è trapelato dalle strutture sanitarie, nessuno sarebbe in ...

Nube di cloro si sprigiona da una piscina vicino una scuola, 150 studenti intossicati - Nube di cloro si sprigiona da una piscina vicino una scuola, 150 studenti intossicati - Un grave incidente chimico ha colpito questa mattina le piscine di guastalla, causando l'intossicazione di 150 ragazzi a causa di una nube di cloro. Incidente chimico vicino alle scuole Intorno alle 8 ...

Guastalla yüzme havuzlarinda klor tankinin patlamasi: 100 sarhos - guastalla yüzme havuzlarinda klor tankinin patlamasi: 100 sarhos - Un incidente durante un travaso di acido cloridrico presso le piscine di guastalla: scuole evacuate e cento intossicati ...

Explosion of a chlorine tank at the Guastalla swimming pools: one hundred intoxicated - Explosion of a chlorine tank at the guastalla swimming pools: one hundred intoxicated - Un incidente durante un travaso di acido cloridrico presso le piscine di guastalla: scuole evacuate e cento intossicati ...