Nube di cloro dalla piscina - 150 ragazzi intossicati

(Di giovedì 9 maggio 2024) Unachimica, diin reazione con altro componente, si è sprigionata questa mattina intorno alle 8 dalle piscine di Guastalla (Reggio Emilia), un impianto privato, adiacente a moltissime scuole della cittadina - 2mila studenti - causando tosse e lacrimazione. Si contano 150, per lo più, riferisce all'ANSA la sindaca Camilla Verona, in parte ricoverati in pronto soccorso a Guastalla, altri negli ospedali di Reggio Emilia e Montecchio. La situazione al momento sta rientrando, con iche stanno ricominciando a rientrare in classe.

