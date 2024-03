Martin Castrogiovanni | chi è la moglie Daniela | “La cosa bella è che stiamo sognando insieme”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 30 marzo 2024)e laMarzulli sono convolati a nozze il 12 settembre 2020 con una cerimonia tenutasi a Vetralla, in provincia di Viterbo. Oggi la coppia sarà ospite per la prima voltaa Verissimo, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5 dove si racconteranno in un’intervista realizzata dalla padrona di casa del salotto televisivo Mediaset, Silvia Toffanin. Nel 2019 l’ex campione di rugby e la Marzulli si sono incontrati per la prima volta nel 2019 tramite amici in comune: un colpo di fulmine per entrambi. La donna 46enne è un’addetta alle vendite per la casa di moda Fendi. In precedenza il 42enne aveva avuto una storia con l’ex sciatrice Giulia Candiago durata otto anni. La coppia ha deciso di celebrare le nozze nel 2020 a Tre Croci una frazione nella campagna ...