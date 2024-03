Forlì | il cuore del ‘duro’ Maggioli | Stiamo sognando a occhi aperti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Tutti ad aspettare il tridente delle meraviglie (Gre-Bo-Me; alias Greselin, Bonandi e Merlonghi) e invece, eccezionalmente per il popolo biancorosso, a vestire i panni del ‘matador’ ci ha pensato Gianluca Clemente. Sì, l’arcigno centrale difensivo italo-venezuelano, che in stagione è già finito dieci volte nell’elenco dei ‘cattivi’, ha disarcionato il Fanfulla, domenica, nella disfida del ‘Morgagni’. Una prestazione faraonica, la sua, sublimata dal gol decisivo. "Già prima di segnare ci ero andato vicino due volte, di testa e in scivolata, poi al terzo tentativo ho fatto centro anticipando tutti", ricostruisce. Che ha portato a tre gli acuti stagionale; in precedenza infatti aveva timbrato a Certaldo e in Coppa Italia contro lo United Riccione. "Al di là della soddisfazione personale – prosegue l’ex Sammaurese – è importante che ...