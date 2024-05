(Di giovedì 9 maggio 2024) Le ultime dal campo di allenamento degli azzurri Smaltita la delusione per il pari di Udine, per ilsi avvicina la sfida col Bologna. E dall'allenamento odierno arrivano indicazioni positive per mister Calzona che ha ritrovato Kvicha, tornato ad allenarsi in gruppo. Il georgiano si candida così per una maglia da titolare sabato

Buone notizie in casa Napoli . Politano si è allenato in gruppo e sarà a disposizione di Calzona per la partita di domenica contro il Frosinone. Procede il recupero di Olivera , che ha svolto Allenamento personalizzato in campo . Napoli , recuperato ...

Sono 22 i Convocati di Francesco Calzona in vista della sfida che vedrà il Napoli affrontare oggi alle 18 l`Empoli in una gara fondamentale...

Napoli , recuperato Gollini ma ancora out Kvaratskhelia : le condizioni degli infortunati in vista della sfida contro il Bologna. Zielinski lavoro personalizzato. Napoli – Il Napoli ha ripreso gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center in ...

Napoli, recuperato Kvaratskhelia - napoli, recuperato Kvaratskhelia - Roma, 9 mag. - (Adnkronos) - Smaltita la delusione per il pari di Udine, per il napoli si avvicina la sfida col Bologna. E dall'allenamento odierno arrivano indicazioni positive per mister Calzona che ...

Vigliotti: "Napoli, è arrivata una notizia clamorosa". Ma è pura ironia - Vigliotti: "napoli, è arrivata una notizia clamorosa". Ma è pura ironia - Vigliotti, poi, con la sua solita verve ed ironia, commenta la notizia dal report odierno della SSC napoli: "La notizia del recupero di Dendoncker è clamorosa, uno che può spostare gli equilibri della ...

IL COMMENTO - Martino: "Per il Napoli sarebbe positivo andare in Conference League" - IL COMMENTO - Martino: "Per il napoli sarebbe positivo andare in Conference League" - Un napoli che non disputi le coppe sarebbe una tragedia soprattutto ... si giocano di giovedì e si spera che la Lega trovi una soluzione per dare più tempo di recuperare tra la gara di coppa e quella ...