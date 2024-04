Castelli romani | tragedia sul sentiero tra Nemi e Genzano | 14enne precipita da 40 metri davanti agli amici

(Di lunedì 15 aprile 2024) Hanno provato a rianimarlo per oltre mezz’ora ma la caduta non gli ha dato scampo. Anche i soccorritori hanno fatto fatica a raggiungere il luogo dell’incidente, ai piedi delchiuso da dieci anni per motivi di sicurezza. Fabrizio Procaccini, 14 anni di Ariccia iscritto al primo anno della scuola alberghiera di Velletri, è morto domenica 14 aprile, sul finire di una giornata passata con glisul lago di, nella zona deiintorno alla capitale. Con altri otto, tutti coetanei tra i 14 e i 16 anni, aveva trascorso la giornata sulla spiaggia della Fiocina, prima che il gruppo tornasse verso casa apassano per via Perino. Unpericoloso, chiuso dall’amministrazione locale ma che viene abitualmente ...

