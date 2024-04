Un corridoio sicuro fra i parchi. Ecco il “Sentierone“ da 7 chilometri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) È stato firmato mercoledì il protocollo d’intesa per la realizzazione del ““, un percorso ciclopedonale per arrivare fino a Monza in totale sicurezza. Su iniziativa del Parco Grubrìa, il parco nato nel 2019 dall’aggregazione di duelocali di interesse sovracomunale Parco Grugnotorto Villoresi e Parco della Brianza Centrale, sarà realizzato nei prossimi anni un nuovo cammino di circa setteche permetterà di andare a piedi o in bicicletta attraverso percorsi quasi sempre liberi dalle auto. Un nuovo collegamento est-ovest tra le aree verdi dei comuni di Paderno Dugnano, Nova Milanese e Muggiò che migliorerà la fruibilità del Parco sovracomunale. Il nome ““ ricorda una vecchia strada campestre che collegava storicamente queste località. Due giorni fa nella sede del Parco che si ...