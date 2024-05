Gaza - raid di Israele nel centro della Striscia e ultimatum ad Hamas | 7 giorni per accettare la nostra propost - poi attacchiamo Rafah

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno sferra to un attacco sulla parte centrale della Striscia di Gaza . Lo riferisce Al Mayadeen. Secondo il canale televisivo, alcune persone sono rimaste ferite in seguito all' attacco a Nuseirat. Continua a leggere>>

Medio Oriente, Blinken: "Danni inaccettabili se Israele attacca Rafah. Hamas unico ostacolo per la tregua a gaza" - Per il Segretario di Stato Usa non c'è un piano per proteggere il milione di civili palestinesi sfollati. Intanto delegazione verso Il Cairo. «Vediamo se accetteranno" ... Continua a leggere>>

gaza, Blinken: “Hamas unico ostacolo per il cessate il fuoco” - ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO - Sempre più alta la tensione nella striscia di gaza. Si è ancora in attesa della risposta di Hamas sulla proposta di tregua in ... Continua a leggere>>

Pressioni su Hamas: «I leader accettino l'accordo o saranno espulsi dal Qatar» - Secondo il Washington Post, il segretario di Stato americano Antony Blinken avrebbe chiesto a Doha di espellere la leadership del gruppo palestinese nel caso in cui continuasse a opporsi a un'intesa – ... Continua a leggere>>