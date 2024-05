Meteo - il clima si fa beffe ancora | weekend al caldo

CI scrive un tifoso: "A 5 anni la prima volta al Vestuti a vedere la Salernitana..." - CI scrive un tifoso: "A 5 anni la prima volta al Vestuti a vedere la Salernitana..." - Ci giunge in redazione la lettera di un tifoso della Salernitana, che racconta alcuni ricordi dell'infanzia, di quando ha visto la prima volta la Salernitana allo stadio Vestuti: "Con ...

Un anno dopo l’alluvione in Emilia Romagna, il Governo non ha fatto nulla per prevenire nuovi disastri - Un anno dopo l’alluvione in Emilia Romagna, il Governo non ha fatto nulla per prevenire nuovi disastri - È passato un anno dall’alluvione in Emilia Romagna, il Governo Meloni in 12 mesi non ha fatto nulla per prevenire nuovi disastri, mettere in sicurezza ...

Meteo: migliora il clima, nel weekend sole in tutta Italia - Meteo: migliora il clima, nel weekend sole in tutta Italia - Nel weekend sole su tutto il Paese con temperature che raggiungeranno 30°C ad Oristano, 29°C a Foggia, 28°C a Forlì, 27°C a Bologna, Bolzano, Ferrara, Firenze, Rovigo, Siracusa e Terni, 25-26°C su ...