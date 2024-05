Dalla rubrica Notizie dall’ASviS | 10 trend chiave per dimostrare che la sfida climatica in Italia non è ancora persa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 6 maggio 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dal sito ASviS l’articolo di Tommaso Tautonico del lunedì 29 aprile 2024. Con -27 milioni di tonnellate di gas serra nel 2023, l’registra il miglior risultato mai raggiunto in una fase di crescita economica, riuscendo a rimanere in traiettoria verso i target europei del 2030. Lo sottolinea il Rapporto “10 keysul clima” elaborato da Italy for Climate e pubblicato in occasione della Giornata internazionale della Terra. Il Rapporto fornisce una rappresentazione sintetica delle tendenze rilevanti in materia di clima ed energia che hanno caratterizzato l’nell’anno da poco concluso. Vediamo nel dettaglio i diecianalizzati. 1. Crisi. Con il record di 400 eventi climatici estremi registrati, l’dimostra la sua ...