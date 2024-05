Sul clima molte cose stanno cambiando | non la nostra reazione Ma ce la possiamo ancora fare!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Da quello che si legge sui media, sembra che il mondo non cambi mai: guerre, massacri, polemiche e tante altrepassano rapidamente sulle prime pagine per poi scomparire. E, dopo un po’, si ricomincia da capo. Ma al di là del rumore di fondo ci sono delleche cambiano. Eccome se cambiano. Una di queste è la questione del riscaldamento globale. Anche qui, sembra che cambi poco per quelli che ormai hanno deciso che è una bufala creata dai poteri forti; come pure per quelli che si sono convinti che “la scienza è ormai accertata” e non c’è più nulla da discutere. Ma non è così. Tantissimesul fronte del. Vi riassumo il “bollettino di guerra” degli ultimi mesi. 1. Temperature in rapido aumento. Che la temperatura continui ad aumentare non è una novità, ...