Furti e borseggi in Metro - pronta maxi gara da 90 milioni per la vigilanza nelle stazioni di Roma

(Di lunedì 6 maggio 2024)e violenze in aumento sui mezzi pubblici della Capitale. In vista del Giubileo 2025 l'amministrazione Capitolina ha intenzione di correre ai ripari con unada 93di euro complessivi perntire e aumentare la sicurezza sulle tre lineepolitane di

A Casteldebole incrociano le dita e non si lasciano sfuggire nemmeno un sussurro, non foss’altro che per scaramanzia. Però se il Bologna centrerà il traguardo Europa, che sia Champions League o Europa League, a fine stagione è in programma una ...

Rissa dopo il gol, scoppia il giallo: sconfitta a tavolino - Rissa dopo il gol, scoppia il giallo: sconfitta a tavolino - Giallo nella gara playoff: si rischia lo 0-3 a tavolino Completamente ... sull’episodio è in corso anche un’indagine da parte delle forze dell’ordine: si prevedono Daspo e maxi squalifiche.

Non basta un inizio spumeggiante alle under 13 del Softball Legnano - Non basta un inizio spumeggiante alle under 13 del Softball Legnano - Inizio spumeggiante quello delle ragazze del Legnano/Malnate che sabato 4 maggio hanno sfidato le pari età del Milano 46. Non basta un inizio spumeggiante alle under 13 del Softball Legnano La prima g ...

NBA Playoff 2024: recap del primo turno nella Western Conference - NBA Playoff 2024: recap del primo turno nella Western Conference - Si è concluso il primo turno playoff nella Western Conference con poche sorprese, due sweep su quattro e la conferma del termine di un’era. Molti campioni del passato recente hanno infatti ...