Roma | maxi-sequestro contro clan criminale di etnia rom | furti | riciclaggio e truffe agli anziani

Ancora una rissa tra ragazzi a Roma . Teatro dello scontro, per cause da accertare, una fermata della Metro politana. Sul posto, attirata dalle urla provenienti dai tornelli, è intervenuta la ... (ilcorrieredellacitta)

Centauro cade e prende fuoco insieme alla moto vicino Roma: salvato da un residente, è in codice rosso al Sant'Eugenio - Centauro prende fuoco: attimi di terrore a Subiaco per l'incidente di una moto. È accaduto in pieno centro cittadino all'altezza dell'incrocio tra via XX Settembre e via Veneto.ilmessaggero

Casamonica, maxi sequestro da quasi 2 milioni di euro - Nuovo colpo sferrato dalle forze dell'ordine all'organizzazione criminale riconducibile alla famiglia Casamonica, operante proncipalmente nel quadrante a sud-est della Capitale. Dalle ...ilmessaggero

maxi-Sequestro di Beni a Roma e Provincia: Colpo Decisivo contro un Clan Rom - Operazione di Polizia e Finanza Nelle prime ore di giovedì 21 marzo, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno avviato un’importante operazione di sequestro a Roma e provincia. L’azione fa par ...ogginotizie