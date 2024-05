Mattarella -da avvio integrazione Ue vive la sua fase più critica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) "Dall'del processo dila storia europeaforse lapiùdella sua storia. La sicurezza del nostro continente è scossa da conflitti che non abbiamo conosciuto in epoche recenti. Il nostro vicinato è segnato da crisi che sarebbe illusorio ritenere confinate a focolai localizzati". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della celebrazione della Festa dell'Europa che si richiama alla dichiarazione di Robert Schuman del 1950. "Dal 1985 - ricorda- si celebra la Festa dell'Europa e i valori che ad essa sono intrinsecamente legati: pace, democrazia, tutela dei diritti delle persone e dei popoli. Il 9 maggio segna l'anniversario della dichiarazione con la quale nel 1950 Robert Schuman proponeva la ...