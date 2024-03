Marvel Rivals | l’hero shooter che ci salverà dalla noia?

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 28 marzo 2024)Games e NetEase hanno sganciato ieri una bomba per gli amanti degli sparatutto simil Overwatch/Paladins, annunciando. In un periodo dove c’è davvero tantissima necessità di una ventata d’aria fresca nel mondo deglipotrebbe essere la soluzione? Cos’èviene descritto come uno sparatutto in terza persona per PC, giocato in match da sei giocatori contro sei, in mappe ambiziosamente distruttibili, ispirate all’universo. Ad una prima occhiata questo nuovorimanda fortemente ad Overwatch, sia in termini di abilità possedute dai nostri supereroi (o super villains) che in termini di ...