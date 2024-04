Beffa finale per Frank Chamizo | la Federazione lotta squalifica gli arbitri dello scandalo - ma l’azzurro non viene ammesso alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Laè servita per. Gli errori arbitrali ci sono stati, ma il risultato non cambia e ilre italiano non può ricevere il pass per ledi Parigi 2024: questa è la decisione controversa della United World Wrestling sul match di Baku, viziato da unasa decisione dei giudici di gara. LaItaliana diaveva presentato un ricorso ufficiale contro l’esito del match trae Turan Bayramov nel torneo di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi nella categoria -74kg stile libero, disputato a Baku a inizio aprile. L’incontro, vinto da Bayramov grazie ad un chnge, era stato macchiato da numerose irregolarità arbitrali, denunciate dallo ...