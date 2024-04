Lotta - Chamizo derubato dai giudici | resta una sola speranza per le Olimpiadi I pass in palio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Da giovedì 9 a domenica 12 maggio si disputerà il torneo mondiale di qualificazione olimpica di, ultima occasione per volare a Parigi 2024: ad Istanbul (Turchia), saranno in54 carte nelle 18 categorie di peso previste a Parigi 2024 e dunque occorrerà arrivare in finale o vincere lo spareggio per il terzo posto per conquistare ilnon nominale per i Giochi. L’Italia sarà rappresentata da 15 atleti, e qualora la UWW accolga la richiesta della Camera Disciplinare, Frank, dopo quanto accaduto a Baku, sarà l’unico azzurro ad essere inserito tra le teste di serie, il che espone tutti gli altri italiani a cammini molto complicati verso l’ultimo atto, che regalerà subito ilolimpico, altrimenti occorrerà vincere lo spareggio tra i due terzi classificati per approdare in ...