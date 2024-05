LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Fiorelli tenta la fuga con Alaphilippe e Paret-Peintre

Leggi tutta la notizia su oasport

14.42 Discesa con strada larga e curve non troppo difficili ad ora. Si toccano i 70 all'ora. 14.40 Per il terzetto di testa 17" di vantaggio. Meno di 100 chilometri al traguardo! 14.38passa per primo sul GPM di Volterra. Ora il gruppo pare essersi acquietato, con la UAE Team Emirates a fare l'andatura. 14.37 Ancora 500 metri e si chiude il primo GPM di giornata, quello di Volterra. Per il trittico di testa 200 metri di vantaggio sul gruppo. 14.36 Si portano su di lui Aurelien(Decathlon-AG2R La Mondiale) e Julian(Soudal-Quick Step). Primo squillo del due volte campione del mondo! 14.35 Forza ancora, che vuole ...