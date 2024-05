Like - Ta - POV e tutte le parole e acronimi dei social che sono entrati nel linguaggio

Nuova funzionalità per Instagram sbloccata! Il celebre social network dedicato alla condivisione di foto e video introduce Hype , uno strumento preposto a incentivare le interazioni tra gli utenti. La funzione, ancora in fase di test e al momento ...

La notizia che tanto si temeva è arrivata: Jannik Sinner non parteciperà agli Internazionali d'Italia in programma a Roma dal 6 al 19 maggio. Lo ha annunciato lo stesso tennista...

CONDIVISIONI SUI SOCIAL : 5 ERRORI CHE POSSONO COSTARE CARI PER LA TUA SICUREZZA Viviamo nell’era dei SOCIAL media e, che ci piaccia o no, la maggior parte di noi ne è parte attiva. In questo articolo vi indichiamo quali sono i 5 ERRORI che non ...

Pranzo sociale a sostegno di Alan Fabbri a Ferrara, ironia e politica nel menù del Rivana Garden - Pranzo sociale a sostegno di Alan Fabbri a Ferrara, ironia e politica nel menù del Rivana Garden - Si sono ritrovati in 450, ieri al Rivana Garden, per il pranzo sociale a sostegno di Alan Fabbri. Una "giornata di festa", così l’ha definita il sindaco uscente, per "ascoltare, capire ed essere aiuta ...

La condanna a 11 anni di Manahel al-Otaibi segna il picco della repressione di bin Salman - La condanna a 11 anni di Manahel al-Otaibi segna il picco della repressione di bin Salman - 11 anni in carcere per aver postato contenuti a sostegno dei diritti delle donne e pubblicato foto in cui era vestita “male”. Succede nell'Arabia Saudita di bin Salman ...

"Navigazione da diporto arenata e porto inutilizzabile a Cervia" - "Navigazione da diporto arenata e porto inutilizzabile a Cervia" - Da anni utilizzo il porto di Cervia, per tenere ormeggiata la mia imbarcazione, un natante a vela di poco meno di 10 metri. L’amministrazione comunale non si è mai presa realmente a cuore del problema ...