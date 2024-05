Cina-Francia | legami piu’ stretti rafforzano relazioni tra due Paesi

Roma, 23 apr – (Xinhua) – L’ universita’ cinese dello Zhejiang ha recentemente donato una collezione di libri sugli antichi dipinti cinesi all’ universita’ di Bologna, come parte degli sforzi dei due Paesi per rafforzare gli scambi accademici nella ...

Pechino, 24 apr – (Xinhua) – L’ universita’ cinese dello Zhejiang ha recentemente donato una collezione di libri sugli antichi dipinti cinesi all’ universita’ di Bologna, come parte degli sforzi dei due Paesi per rafforzare gli scambi accademici nella ...

Pechino, 24 apr – (Xinhua) – L’ universita’ cinese dello Zhejiang ha recentemente donato una collezione di libri sugli antichi dipinti cinesi all’ universita’ di Bologna, come parte degli sforzi dei due Paesi per rafforzare gli scambi accademici nella ...

Additivi alimentari e rischio diabete, 7 emulsionanti sotto accusa - Gli emulsionanti servono a miscelare liquidi come acqua e oli agendo sui loro legami polari e sono onnipresenti nei cibi ultra - processati: si trovano nel cioccolato, nei prodotti da forno, in ...

Da Fiorito, a Cuneo, tantissima scelta per festeggiare tutte le mamme - Domenica 12 maggio è la Festa della Mamma , che è una ricorrenza particolarmente sentita in Italia e nel mondo nonché l'occasione per onorare uno dei legami affettivi più importanti nella nostra vita. Fiorito, importante realtà cuneese nella vendita di fiori e piante con il Punto Vendita in Corso Garibaldi 7 a Cuneo , oltre ad un assortimento ...