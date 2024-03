Italia-Venezuela | Jannik Sinner arriva in tribuna dopo 15 minuti | siede accanto a Gravina FOTO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 21 marzo 2024)15di gioco,fa il suo ingresso inallo stadio di Fort Lauderdale per assistere all’amichevole tra l’e il. Il tennista azzurro, che domani giocherà al torneo Masters 1000 di Miami – pioggia permettendo – è ospite d’onore della delegazione Figc presente eal presidentee a Fabio Cannavaro insieme al resto dello staff azzurro. 0-0 e non una buona Nazionale fin qui. ?Chase Stadium ?? vs. ?? pic.twitter.com/3VFf2bFeBN —sin Updates (@Up) March 21, 2024 SportFace.