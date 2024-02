Mi viene un colpo | la foto di Jannik Sinner semina il panico tra i fan | Guarda

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Un inizio di stagione da sogno, culminato con il primo Slam della carriera conquistato agli Australian Open e la vittoria nell'Atp 500 di Rotterdam. Mercoledìè intanto partito per gli Usa, dove sarà atteso dagli impegni di Indian Wells e Miami. Ma su Instagram, neanche a farlo apposta, ha allarmato i 2,3 milioni di follower che lo seguono. Tutto è partito da un innocuo post che il tennista numero tre al mondo aveva fatto, che però ha scatenato il terrore: il colore in bianco e nero, accompagnato dal consueto sguardo serio del tennista, ha spaventato molti che hanno temuto per il peggio. Nel giro di pochi minuti, infatti, è partita una vera e propria valanga di commenti di fan che confessano di essersi presi un infarto. "Pensavo al peggio già", scrive Beatrice. "non mette più post con sto' colore di fondo che me ...

SERIE A - Lazio-Milan: Sarri deve vincere per non perdere il treno Champions, ma i bookie votano Pioli per la sfida dell'Olimpico: Ma all’Olimpico sono i rossoneri a partire favoriti, con il colpo esterno che viene proposto tra 2,22 e 2,25 volte la posta, mentre il pareggio si attesta tra 3,20 e 3,25. In controtendenza rispetto ...napolimagazine

Lazio-Milan: Sarri deve vincere per non perdere il treno Champions, ma i bookie votano Pioli per la sfida dell'Olimpico: Lazio e Milan inaugurano una 27^ giornata di Serie A ricca di big match e soprattutto di sfide importanti per la zona Champions.laziopress

Un posto al sole, trame all'8 marzo: Rossella soccorre qualcuno di inaspettato: Nelle prossime puntate la dottoressa Graziani deve soccorrere qualcuno che conosce, ma l'identità non viene svelata ...it.blastingnews