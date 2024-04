Lazio | c'è la firma di Lotito | il ritiro 2024 sarà ancora ad Auronzo di Cadore

Simeone è finito nel mirino della Lazio come attaccante per il calcio Mercato estivo: la rischiesta di Tudor a Lotito-Fabiani è stata chiara Simeone è finito nel mirino della Lazio come attaccante ... (calcionews24)

Lazio, Kamada ha un mese per restare: i dettagli dell’opzione di rinnovo - Capiremo nelle prossime settimane se ci può essere un futuro per Daichi alla Lazio. In estate era arrivato a parametro zero e dopo tante perplessità (da parte sua) in seguito alle trattative fallite ...corrieredellosport

Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma rinnovano collaborazione: «Il Lazio prima Regione per crescita delle imprese» - Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma rinnovano la loro collaborazione ... Lorenzo Tagliavanti, hanno annunciato la firma, nei prossimi giorni, di un protocollo di intesa per il lavoro in ...ilmessaggero

Juventus, Chiesa scaricato: l’erede ci mette la firma - La Juventus 'scarica' Chiesa, tutto sull'erede: firma in arrivo, scelta fatta per i bianconeri, il futuro è già adesso ...calciomercato