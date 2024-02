Sonia Bruganelli si sottopone a un intervento prima de L’Isola dei Famosi | ecco cosa ha fatto

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 16 febbraio 2024)ha deciso di sottoporsi ad unchirurgico in attesa di assumere il nuovo ruolo di opinionista dedei2024. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha condiviso apertamente i dettagli la sua operazione con i suoi, ma molti di loro non hanno reagito bene a questo cambiamento così drastico.si prepara perdeiha deciso di optare per la rimozione di un neo che aveva vicino alle labbra, considerato da alcuni come il suo “marchio di fabbrica”. Per questo motivo alcuni suoi followers non hanno reagito troppo bene all’operazione che, anche se non altamente rischiosa, non lancia un messaggio positivo sull’accettare sè stessi. ...