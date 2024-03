Sonia Bruganelli rapinata a Roma in via della Farnesina | ”La paura è stata tanta ma per fortuna non mi hanno fatto male” 

"La paura è stata tanta ma per fortuna non mi hanno fatto male" mentre era in auto in via della Farnesina, a Roma ieri pomeriggio, in due a bordo di uno ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – mentre era in auto in via della Farnesina, a Roma ieri pomeriggio, in due a bordo di uno scooter l'hanno avvicinata e le hanno sfilato un ... (periodicodaily)

Brutta disavventura per Sonia Bruganelli in auto che si è ritrovata a essere l'ennesima vittima di una serie di furti nella capitale L'articolo Sonia ... (novella2000)

La produttrice televisiva Sonia Bruganelli, opinionista della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, è stata rapinata in centro a Roma. All’ex moglie di Paolo ... (isaechia)

Sonia Bruganelli si aggiunge alle tante vittime dei furti che si stanno ripetendo a Roma da mesi a questa parte. In auto per raggiungere casa sua, l’autrice è ... (anticipazionitv)