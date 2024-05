La Pupa e il Secchione 2024 | le anticipazioni della quinta puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 8 maggio 2024) , 8 maggio Questa sera, mercoledì 8 maggio, su Italia 1 va in onda lade Lae il, lo show condotto da Enrico Papi. In tutto 18 concorrenti, nove Pupe e nove secchioni, divisi in altrettante coppie, si sfidano in divertenti giochi, mettendo alla prova la loro affinità. La giuria è composta da Aldo Montano, Paola Barale e Candida Morvillo. Vediamo insieme ledi oggi., concorrenti, coppie, giochi, prove, Pupe, Secchioni Lae ilmette a confronto, sempre in chiave ironica, due mondi apparentemente agli antipodi: quello delle pupe, dedite alla bellezza, alla moda, al fitness, alla vita mondana, e quello dei secchioni, ...