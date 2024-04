La Promessa | anticipazioni 1-30 aprile 2024 | Fernando e Margarita | i genitori di Martina | arrivano alla tenuta

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 1 aprile 2024)- LaIl mese dide Lasarà caratterizzato dall’uscita di scena della ‘baronessa’ Elisa di Grazalema, che deciderà di andare via a causa dei ricatti di Cruz e del tradimento di Lorenzo, ma anche dall’arrivo di due new entry destinate a scombussolare, in negativo, la vita della giovane: si presenteranno infatti all’improvviso nellai suoi, pronti a rivelare il suo ‘oscuro’ segreto. La soap è in onda dal lunedì al venerdì alle 16.40, con degli episodi frazionati, su Canale 5 (diretta streaming e replica on demand su Mediaset Infinity). A Pasquetta appuntamento speciale dalle 14.10 alle 16.58. Ecco le nostre ...