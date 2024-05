La censura vale solo da una parte | che duello tra Sallusti e De Gregorio

(Di giovedì 9 maggio 2024) Laè talese la vittima non ha potere, altrimenti si tratta di contestazione. A stabilire la regola è Concita Denel corso della puntata di giovedì 9 maggio di È sempre Cartabianca, su Rete 4, con l'editorialista di Repubblica che trova la ferma opposizione del direttore de Il Giornale Alessandro. Si parla, naturalmente, del blitz transfemminista agli Stati generali della natalità a Roma che di fatto ha impedito alla ministra Eugenia Roccella dicipare al convegno in cui era stata invitata. L'esponente del governo di Giorgia Meloni è stata costratta ad abbandonare l'evento, ma "fadel tuo mestiere affrontare le contestazioni", commenta De. "Se al primo fischio o il primo striscione, a chi non è capitato, se ne va è ...

In un’intervista al Manifesto, nelle scorse ore, Nadia Terranova ha rivelato di essere stata protagonista di un caso analogo a quello di Antonio Scurati Nel marzo scorso, dopo le cariche della polizia agli studenti a Pisa che partecipavano a un ...

Il premier albanese Edi Rama non si ferma: dopo le dichiarazioni furiose ai giornali locali e la telefonata di protesta al direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, il presidente albanese torna all’attacco di Report . Questa volta lo fa con ...

Dopo gli ultimi sviluppi perfino il direttore del "Fatto" adesso lo riconosce: il caso si è smontato. Lo scrittore anti-camorra accusa: "Quando successe a me tutti zitti"

Roccella, Sallusti smonta le acrobazie di De Gregorio: "Mattarella non capisce un tubo" - Roccella, Sallusti smonta le acrobazie di De Gregorio: "Mattarella non capisce un tubo" - La censura è tale solo se la vittima non ha potere, altrimenti si tratta di contestazione. A stabilire la regola è Concita De Gregorio ...

Ha abbandonato il palco - Ha abbandonato il palco - Contestata la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella ma anche il modello 'Dio, Patria e Famiglia», l'inserimento nei consultori dei Pro Vita e l'idea che le ...

Studenti contestano la ministra Roccella: "Io censurata". E va via - Studenti contestano la ministra Roccella: "Io censurata". E va via - Contestata la ministra per la Famiglia Roccella ma anche il modello 'Dio, Patria e Famiglia", l'inserimento nei consultori dei Pro Vita e l'idea che le donne "debbono necessariamente fare figli" ...