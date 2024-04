Non solo Scurati - anche la scrittrice messinese Nadia Terranova censurata per un testo sugli scontri tra polizia e studenti

(Di lunedì 22 aprile 2024) In un’intervista al Manifesto, nelle scorse ore,ha rivelato di essere stata protagonista di un caso analogo a quello di AntonioNel marzo scorso, dopo le cariche dellaaglia Pisa che partecipavano a un corteo pro Palestina, laaveva scritto unche doveva essere letto durante per la trasmissione "Che sarà" , condotta da Serena...

Grande attesa per uno degli eventi più iconici e seguiti nel mondo della moda. Il Met Gala 2024 , l’annuale evento di beneficenza che apre la mostra di moda del museo di New York, è alle porte, e ...

Nuove (durissime) parole di Will Ospreay nei confronti di Triple H che ha “chiuso” la diatriba tra i due, nata per “colpa” del King of Kings dopo le sue dichiarazioni nel Pat McAfee Show ...

News tv. “Stupita”. Non solo Scurati , anche lei è stata “ censurata ” in Rai: si è saputo solo ora – Continua a far discutere il caso Scurati . «Da settimane la Rai è vittima di una guerra politica ...

Morto Vincenzo Agostino: nipote,'mio nonno era un guerriero' - "Il mio ricordo è di un nonno guerriero, un nonno che non ha mai smesso di fino alla fine e che ho accompagnato in tutta Italia in questo percorso di verità giustizia e di lotta. Io l'ho detto a mio n ...ansa

Cosa sono i nitazeni, i farmaci mortali in vendita sui social: “Spediti in scatole di cibo per cani” - Secondo la National Crime Agency (NCA), i farmaci sono stati collegati ad almeno 101 decessi nel Regno Unito tra il 1 giugno 2023 e il 22 febbraio 2024 ...fanpage

Sanità, l'ex ministro Speranza a Taranto: «Peggio della crisi c’è solo l’occasione di sprecarla» - In tour con il suo libro, l'esponente Pd ha raccontato i giorni del Covid: «Da quella lezione indicazioni su come riformare il SSN. Il Pil sulla spesa sanitaria torna sotto il 7% e nel prossimo Def pe ...lagazzettadelmezzogiorno