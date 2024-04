Juventus | rientra Miretti | le ultime su Milik e Szczesny

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Laprosegue i lavori alla Continassa, nel mirino c`è la 33esima giornata di Serie A. I bianconeri voleranno a Cagliari per affrontare...

Adrien Rabiot non pare vicino al rientro. Il centrocampista francese classe ’95 è ancora impegnato nella fase di recupero, tra... (calciomercato)

Dopo la vittoria ottenuta all’ultimo secondo contro il respiro, è ripartito il momento no della Juventus , reduce dal solo punto... (calciomercato)

SHAKHTAR DONETSK - Nicolini: "Sudakov piace a Napoli e Juventus, ma anche ad altri club" - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Nicolini, collaboratore tecnico dello Shakhtar Donetsk: La qualificazione in Champions è ormai certa per lo S ...napolimagazine

ROMA - All'Olimpico, prima della gara con il Bologna, controlli cardiologici gratuiti a tutti - Grazie alla collaborazione con Mater Dei General Hospital e Protezione Civile Arvalia, il 22 aprile allo Stadio Olimpico, prima di Roma-Bologna, saranno offerti gratuitamente ai tifosi giallorossi - s ...napolimagazine

TROUSIL, Per noi una finale. Vogliamo essere più pericolosi - Il Viktoria Plzen è partito alla volta di Firenze(QUI la lista dei convocati), dove domani affronterà la Fiorentina nella gara di ritorno dei quarti di finale di Conference ...firenzeviola