Juventus - senti Ferguson | 'Il futuro? Non ci pens - sono contento a Bologna'

Juventus, senti Ferguson: 'Il futuro Non ci penso, sono contento a Bologna' - juventus, senti ferguson: 'Il futuro Non ci penso, sono contento a Bologna' - Il trequartista del Bologna, attualmente ai box per infortunio, Lewis ferguson ha parlato a margine del ricevimento del Premio Bulgarelli. Questo il suo pensiero.

Bologna, Ferguson: "Stagione fantastica, ma non è finita" - Bologna, ferguson: "Stagione fantastica, ma non è finita" - Lewis ferguson ha ricevuto a Bologna il Premio Bulgarelli come miglior mezzala della Serie A. "E' un idolo per me e per tutta la squadra". Sul futuro: "Non ci penso, devo recuperare dall'infortunio. Q ...

Ferguson allontana l’Inter: «Non ci penso mai! Un solo obiettivo» - ferguson allontana l’Inter: «Non ci penso mai! Un solo obiettivo» - ferguson è stato protagonista di una stagione eccezionale con il Bologna fino al brutto infortunio subito qualche settimana fa. Lo scozzese, protagonista come Inzaghi al Premio Bulgarelli, è stato acc ...