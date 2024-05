La partita di Carlos Charly Alcaraz non è sicuramente stata fra le più positive nella sua carriera e per la sua avventura in casa Juventus ,...

La partita tra Juventus e Cagliari non è ter Mina ta nel migliore dei modi per Carlos Alcaraz . Il centrocampista argentino, nei primi minuti in campo, era stato colpito da una gomitata di Gerry Mina , giocatore della squadra avversaria. Il calciatore ...

La moviola di Cagliari-Juventus dell’ex arbitro Gianpaolo Calvarese su Tuttosport. Per Calvarese manca un rigore alla Juventus per un fallo di Mina su Alcaraz . Corretti i rigori assegnati al Cagliari, qualche precisazione sul primo trasformato da ...

Centrocampo Juventus: obiettivo principale Koopmeiners, in uscita Rabiot e McKennie - Centrocampo juventus: obiettivo principale Koopmeiners, in uscita Rabiot e McKennie - Koopmeiners è in testa alla lista dei desideri per i bianconeri, Rabiot e McKennie alle prese con problemi contrattuali.

Juventus, decisione presa su Alcaraz: i dettagli - juventus, decisione presa su alcaraz: i dettagli - La juventus non eserciterà il diritto di riscatto del cartellino di Carlos alcaraz dal Southampton, centrocampista argentino classe 2002 arrivato a Torino a gennaio..

Sportmediaset - Alcaraz, il futuro alla Juve dipende dal Southampton - Sportmediaset - alcaraz, il futuro alla Juve dipende dal Southampton - La juventus passa la palla al Southampton per definire il futuro in bianconero di Carlos alcaraz, centrocampista argentino classe 2002 arrivato a Torino a gennaio: come riportato ...