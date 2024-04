Juventus - due punti di sutura per Alcaraz dopo la gomitata di Yerri Mina

(Di venerdì 19 aprile 2024) La partita di Carlos Charlynon è sicuramente stata fra le più positive nella sua carriera e per la sua avventura in casa,...

Mettiamo subito le mani avanti: il titolo del pezzo è una provoc azione . La risposta alla domanda è `SI`. E poi, in ogni caso, non saremo noi... (calciomercato)

La Juventus rischia grosso ma riacciuffa il Cagliari in rimonta. Vlahovic e Yildiz salvano Allegri, finisce 2-2 - La Juventus soffre come poche altre volte in un primo tempo in cui il Cagliari fa quello che vuole, portandosi in vantaggio di due reti. Poi nella ripresa ritrova campo e ritmo.ilmessaggero

SERIE A - Le pagelle di Cagliari-Juventus 2-2: Chiesa, due lampi in una notte opaca. Nandez condottiero rossoblu - Cagliari-Juventus, match valido per la 33esima giornata di Serie A ... atterra l'angolano procurando il secondo rigore della serata. Viene spiazzato per due volta dal dischetto. Federico GATTI 5 - Non ...eurosport

Cagliari, Ranieri: 'La punizione di Vlahovic Dubbi, dicono che non l'hanno colpito' - Claudio Ranieri, a Sky Sport, parla così dopo Cagliari-Juventus. DUE PUNTI PERSI - "Con la Juventus finché non fischia l'arbitro c'è se.ilbianconero