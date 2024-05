(Di giovedì 9 maggio 2024)(Ancona), 9 maggio 2024 – Joy continua are eree sulla balconataCarlo Urbani: interviene la polizia che laper l’ennesima volta. E’ accaduto ieri mattina quando è scattato l’intervento dei poliziotti del commissariato alla portineria del Carlo Urbani dove la 44enne nigeriana, ormai nota alle cronache, non accennava a lasciare l’. La donna, in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità, è destinataria di foglio di via con divieto ritorno nel Comune diper due anni, emesso dal questore Cesare Capoasae scorse settimane. La donna, ormai da tempo, in maniera cadenzata commette molteplici violazionia ...

Jesi (Ancona), 3 aprile 2024- Aveva lascia to la propria auto in sosta su un parcheggio riservato alle persone con disabili tà, esibendo un contrassegno falso. Una “furbata” che non è passata inosservata agli agenti della polizia locale. Risultato: ...

Jesi (Ancona), 5 aprile 2024 - Stesso parcheggio per disabili , stesso contrassegno falso. Si è ripetuta dopo una manciata di giorni la “furbata” che aveva allora visto protagonista un anconetano di 32 anni. Stavolta a lasciare la propria auto in ...

Jesi, beccato a dormire in una casa in cui si è infiltrato: 36enne nei guai - jesi, beccato a dormire in una casa in cui si è infiltrato: 36enne nei guai - Il nigeriano è stato sorpreso dai poliziotti in via Mura Orientali: è gravato da foglio di via e divieto di ritorno in città per tre anni ...

Jesi, vive e urla nell'atrio dell'ospedale: nuova denuncia e allontanamento per Joy - jesi, vive e urla nell'atrio dell'ospedale: nuova denuncia e allontanamento per Joy - I poliziotti sono intervenuti ieri mattina: la 44enne nigeriana ha sulle spalle un foglio di via dal Comune per due anni e continua a rifiutare ogni sistemazione ...

Ancora una denuncia per la donna accampata all’ospedale - Ancora una denuncia per la donna accampata all’ospedale - Nella giornata di ieri, a seguito di un intervento delle Volanti del Commissariato di jesi presso l’ospedale Carlo Urbani, è stata di nuovo denunciata la 44enne nigeriana che ormai da un mese vive ...