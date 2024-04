Jesi | altro permesso per disabili fotocopiato | ora del marito morto | 74enne denunciata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 aprile 2024)(Ancona), 5 aprile 2024 - Stesso parcheggio per, stesso contrassegno falso. Si è ripetuta dopo una manciata di giorni la “furbata” che aveva allora visto protagonista un anconetano di 32 anni. Stavolta a lasciare la propria auto in sosta su quel medesimo parcheggio in zona Porta Valle riservato alle persone contà è stata, pur non avendone i titoli, unana di 74 anni. Ed anche in questa circostanza l’irregolarità non è sfuggita agli agenti della polizia locale. Risultato: una denuncia per falsificazione in autorizzazione amministrativa, la rimozione del veicolo, una multa di 165 euro per parcheggio sprovvisto di regolaree una decurtazione di 4 punti dalla patente. Dagli accertamenti svolti dalla polizia locale è emerso che ilera intestato al ...