Jesi | lascia l' auto nel parcheggio disabili con un permesso fotocopiato | denunciato

(Di mercoledì 3 aprile 2024)(Ancona), 3 aprile 2024- Avevato la propriain sosta su unriservato alle persone contà, esibendo un contrassegno falso. Una “furbata” che non è passata inosservata agli agenti della polizia locale. Risultato: una denuncia per utilizzo di atto falso, una multa di 233 euro persprovvisto di regolaree decurtazione di 10 punti dalla patente con inevitabile segnalazione alla Prefettura. Protagonista un anconetano di 32 anni che avevato la propria vettura in unper portatori di handicap in zona Porta Valle convinto di farla franca con la fotocopia a colori di un contrassegno invalidi debitamente rito ad un familiare. Dal controllo degli agenti ...