Cosa sono i Pop-Tarts - gli snack americani ispirati da Andy Warhol e finiti nel film di Jerry Seinfeld

(Di venerdì 3 maggio 2024) I Pop-dei dolcetti precotti, creati dalla Kellogg’s, composti da due sfoglie riempita con vari tipi di farcia. La tartelletta è ricoperta da una glassa super zuccherina, resa ancora più gustosa una volta scaldata. La caratteristica dei Pop-, infatti, è che oltre a conservarsi in dispensa senza problemi per molto tempo, danno il meglio di sé scaldati al microonde o nel tostapane. Nati nel 1964 per rivoluzionare il pasto più importante della giornata, in maniera pratica e gio, i Pop-divennero in breve tempo il prodotto dolciario più venduto in America. Soddisfacevano in pieno le esigenze di una società che stava andando velocemente verso il futuro. E che doveva essere rapida anche a colazione. Mangiando, però, qualche desse l’impressione di un prodotto ...

Star Wars: un particolare Funko POP di Grogu è in offerta su Amazon - Su Amazon un Funko POP di Grogu è sceso di prezzo per via di uno sconto temporaneo; scopriamolo insieme. Star Wars non è mai stato solamente i film al cinema. L'enorme fascinazione nei confronti di qu ... Continua a leggere>>

Prefab Sprout e il soffice pop - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. Continua a leggere>>

In arrivo anche "The Idea of You", "La Chimera" e "Let It be" nel corso del mese - I migliori film da vedere in streaming a Maggio 2024 su Netflix, Prime Video, Paramount+, NOW, Disney+: da Sei nell'Anima a La Chimera. Continua a leggere>>