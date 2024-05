Isola dei Famosi - Francesco Benigno lancia feroci insulti transfobici contro Vladimir Luxuria | È un maschi - ho i c**lioni come lui

(Di giovedì 9 maggio 2024) Non accenna a placarsi la polemica attorno all’eliminazione diper “comportamenti non idonei al regolamento” dell’dei. L’ex naufrago su Facebook attacca a muso duro la conduttrice del reality show di Canale 5,. A un utente che gli ha scritto su Facebook: “Hanno fatto male a riesumarti”, l’attore ha risposto: “Riesumarmi? E questo secondo te è meno grave di dire cheo è uno e che nessuno potrà smentirmi? Invece purtroppo per te e la tua triste vita io ci sono da 35 anni e ci sarò per altri 35 sempre e comunque senza piegarmi a novanta ma con le mie forze e abilità e senza nè genitori nè fratelli e sai perché? Perché ho anche io i coglionio ma ...

