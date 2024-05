L’Inter ora fa tappa a Frosinone | cosa farà Inzaghi? Le indicazioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 7 maggio 2024)ora affronterà ilin campionato, partita in programma venerdì sera alle 20.45.vuole subito un riscatto dopo il KO ininfluente di Reggio Emilia. RIALZARSI ?è pronta a riaprire i battenti di Appiano Gentile per ricominciare ad allenarsi in vista della seconda trasferta di fila, ossia quella sul campo del. Per i campioni d’Italia altro avversario invischiato nella lotta per non retrocedere e dunque altro campo ostico e sicuramente complicato., dopo la brutta prestazione di Reggio Emilia che ha regalato altri paradossali punti al Sassuolo (unica squadra a battere la Beneamata in campionato sia all’andata che al ritorno), è chiamata a rialzare subito la testa. Non lo richiede la classifica, bensì l’orgoglio e l’onore da squadra campione ...