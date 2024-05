Inps - bonus nido 2024 in ritardo | quando pagano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ilsta accumulando notevoli ritardi. Lo sanno bene le famiglie che hanno figli all’asilo (fino a un massimo di tre anni), così come i genitori che vantano forme di supporto per minori affetti da patologie croniche gravi. Lo scorso 20 aprile era giunto un aggiornamento che lasciava ben sperare. L’informava infatti d’aver sbloccato il contributo. Il tutto sembra però ancora in salita per alcune famiglie italiane. Di seguito tutte le informazioni del caso.Sono due le facce del. Da una parte prevede di garantire il rimborso delle rette relative agli asili, siano essi pubblici o privati. Dall’altra, invece, garantisce un ritorno economico che copra l’esborso per forme di ...

