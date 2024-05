Una stangata - ma a fin di bene Bonus nido pagato con l’Irpef

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nel bilancio comunale 2024 c’è l’aumento dell’addizionale Irpef, che passa dallo 0,4 allo 0,7%, insieme a una misura che propone il raddoppio del ““, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente il contributo delle famiglie per pagare le rette delle strutture private, uniche presenti in paese. La nota dolente dell’aumento dell’addizionale Irpef è stata motivata dall’Amministrazione comunale con la necessità di sopperire alla drastica diminuzione dei trasferimenti statali, all’aumento dei costi e alla volontà di non ridurre qualità e quantità dei servizi erogati. Spiegazioni che però non hanno convinto i gruppi d’opposizione, che hanno votato contro. In apertura di consiglio, il vicesindaco e assessore al Bilancio, Loredana Pizzi, ha spiegato che l’approvazione del bilancio di previsione arriva in ritardo a causa di due eventi: il grave ...

