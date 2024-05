Indagato il commissario del porto di Genova

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di giovedì 9 maggio 2024) Perquisizioni per Paolo Piacenza, accusato di abuso d’ufficio. Le intercettazioni su Giovanni Toti entrano nel fascicolo già aperto sulle autorizzazioni per la diga foranea. Trovati 200.000 euro in contanti a casa di Aldo Spinelli. Sospetti sulla presenza di una talpa.