Incidente camion-auto in autostrada A21 a Piacenza - un morto e 7 intossicati | tir trasportava acido paracetico

Un uomo di 57 anni è morto a Carpaneto, in provincia di Piacenza , dopo essere stato investito , secondo quanto riferito dal 57 enne stesso prima di morire. Intorno alle 23 una donna l’ha trovato riverso a terra a pochi metri dalla sua abitazione e ...

Piacenza – Un operaio bergamasco di 58 anni è morto questo pomeriggio a Piacenza in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile alle porte della città. La dinamica non è ancora stata accertata: pare che si sia verificato un crollo o un ...