Piacenza - morto un 57enne investito da un’auto | il guidatore non si è fermato per soccorrerlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Un uomo di 57 anni èa Carpaneto, in provincia di, dopo essere stato, secondo quanto riferito dal 57 enne stesso prima di morire. Intorno alle 23 una donna l’ha trovato riverso a terra a pochi metri dalla sua abitazione e ha cercato aiuto nella vicina sede della pubblica assistenza. Ai soccorritori la vittima, che secondo Ilera in gravi condizioni e presentava traumi e contusioni su tutto il corpo, ha riferito di essere stata investita dache non si è fermata. Il 118 lo ha trasportato d’urgenza al pronto soccorso di, ma nel corso della notte ila causa della gravità del quadro clinico. Sul posto, oltre ai carabinieri della stazione locale, è intervenuto un mezzo di soccorso ...